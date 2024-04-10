Эксперт объяснил, почему при потере смартфона нужно сразу звонить оператору

По его словам, необходимо сразу позвонить оператору связи, услугами которого пользуется потерпевший, и запросить блокировку номера. Потом следует заказать временную блокировку SIM-карты, либо полную. Так или иначе, SIM-карту позже можно будет перевыпустить.

Лопатин объяснил, что в идеале «симка» должна быть защищена пин-кодом: если смартфон защищён паролем, а карта — нет, её могут просто переставить в другое устройство и спокойно пользоваться. И если это злоумышленник, он может получить доступ к кодам подтверждения онлайн-банкинга или использовать для кражи конфиденциальной информации.

«Кроме того, стоит запросить у оператора детализацию активности по вашему номеру. Так можно проверить, что происходило, пока смартфон находился в чужих руках: совершались ли какие-то вызовы или другие мобильные операции. Подробная информация о всех звонках и сообщениях также поможет частично восстановить утерянные контакты – по времени и дате вызовов. Не менее важно дополнительно посмотреть историю банковских операций за этот период», — посоветовал эксперт.