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Телефоны
Опубликовано 15 февраля 2024, 21:08
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Эксперт объяснил, почему в регулярном полном выключении смартфона нет смысла

Смартфоны рассчитаны на непрерывное использование
Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал, есть ли смысл в регулярном полном выключении смартфона — для профилактики работоспособности.
Эксперт объяснил, почему в регулярном полном выключении смартфона нет смысла

© Ferra.ru

По словам эксперта, современные смартфоны рассчитаны на непрерывное использование в течение всего цикла «жизни». И периодически выключать девайс попросту бессмысленно.

Но всё же в некоторых ситуациях в полном отключении и перезагрузке смартфона смысл есть. По словам Ульянова, если батарея разряжена почти полностью, стоит отключить устройство для сохранения оставшегося заряда, и чтобы для аккумулятора не было «стресса». Если смартфон начинает тормозить, его также стоит иногда перезагружать; это справедливо, и когда не удаётся полностью очистить ОЗУ гаджета от накопившегося мусора.

«Если у вас остались последние проценты заряда, то теоретически имеет смысл выключить телефон, чтобы снизить потребление и сохранить остатки батареи. Также можно периодически использовать перезагрузку устройства, если оно начинает подтормаживать. Иногда в оперативной памяти накапливается мусор, который не всегда очищается стандартными средствами. Поэтому такая перезагрузка бывает полезна», — отметил Ульянов.

Источник:Москва 24
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#смартфон
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#мнение