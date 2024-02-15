Эксперт объяснил, почему в регулярном полном выключении смартфона нет смысла

По словам эксперта, современные смартфоны рассчитаны на непрерывное использование в течение всего цикла «жизни». И периодически выключать девайс попросту бессмысленно.

Но всё же в некоторых ситуациях в полном отключении и перезагрузке смартфона смысл есть. По словам Ульянова, если батарея разряжена почти полностью, стоит отключить устройство для сохранения оставшегося заряда, и чтобы для аккумулятора не было «стресса». Если смартфон начинает тормозить, его также стоит иногда перезагружать; это справедливо, и когда не удаётся полностью очистить ОЗУ гаджета от накопившегося мусора.

«Если у вас остались последние проценты заряда, то теоретически имеет смысл выключить телефон, чтобы снизить потребление и сохранить остатки батареи. Также можно периодически использовать перезагрузку устройства, если оно начинает подтормаживать. Иногда в оперативной памяти накапливается мусор, который не всегда очищается стандартными средствами. Поэтому такая перезагрузка бывает полезна», — отметил Ульянов.