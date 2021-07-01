Эксперт оценил, как хорошо флагманский Sony Xperia 1 III поддается ремонту

Во время разбора устройства на детали эксперты обратили внимание на то, что основные элементы соединены винтами Philips и небольшим количеством клея. Хорошей ремонтной способностью обладает экран устройства. Так, для того, чтобы добраться до кабеля экрана с последующей его заменой необходимо лишь разобрать нижнюю часть. Таким образом ограничивается лишнее взаимодействие с верхней частью и двухслойной материнской платой.