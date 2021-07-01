Эксперт оценил, как хорошо флагманский Sony Xperia 1 III поддается ремонту

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Сегодня в 11:28
Эксперт оценил, как хорошо флагманский Sony Xperia 1 III поддается ремонтуНа 6 баллов из 10
Специалисты из PBKreviews поделились новым роликом, в котором разобрали флагманский Sony Xperia 1 III, оценив его ремонтопригодность.
Во время разбора устройства на детали эксперты обратили внимание на то, что основные элементы соединены винтами Philips и небольшим количеством клея. Хорошей ремонтной способностью обладает экран устройства. Так, для того, чтобы добраться до кабеля экрана с последующей его заменой необходимо лишь разобрать нижнюю часть. Таким образом ограничивается лишнее взаимодействие с верхней частью и двухслойной материнской платой.
Помимо прочего оценена была и возможность заменить батарею, не снимая большое количество деталей. В результате флагманскому Sony Xperia 1 III дали по критерию ремонтопригодности 6 баллов из 10 возможных. А все потому, что замена которых деталей без повреждений очень трудная и времязатратная задача.