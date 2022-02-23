Эксперт перечислил способ улучшить автономность смартфона

Что может помочь в экстренной ситуации

Очень часто бывает так, что смартфон почти разрядился, а возможности зарядить его в ближайшее время не предвидится. О том, как быть в такой ситуации, рассказал главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов.