Эксперт перечислил способы избавиться от слежки на смартфонах

Так, по словам специалиста, чтобы ограничить слежку в сети необходимо отказаться от эксплуатации популярных сервисов и устройств. В то же время, смартфоны на базе Android, по мнению Эпштейна, стоит и вовсе перестать использовать, поскольку данная система отслеживает все данные и активность пользователя. В качестве более безопасной альтернативы почтовому сервису Gmail был назван ProtonMail, который работает в соответствии со строгими законам о конфиденциальности.

Еще одним способом уменьшить слежку является отказ от “умных” гаджетов. Дело в том, что они способны подслушивать разговоры даже если пользователь их не активировал.

Вместо поисковика Google россиянам предложили использовать поисковую систему StartPage.com, которая не занимается сбором данных пользователей. Еще одним способом обеспечить цифровую безопасность была названа частая чистка кэша и файлов cookie, а также использование VPN.