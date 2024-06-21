Эксперт посоветовал очищать зарядный разъём смартфона спиртом

Эксперт отметил, что для таких целей можно использовать специальные наборы для самостоятельной очистки телефона. В них входят специальные средства для очистки, ватные палочки, щёточки. Если такого набора под рукой нет, очистку можно произвести с помощью ватной палочки и спирта.

Но делать это нужно аккуратно, чтобы не забить ватой или ворсом разъём для зарядки и не ухудшить ситуацию. И, главное, нельзя чистить телефон металлическими предметами.

«Самое главное, чего не стоит делать, — это лазить в порт какими-нибудь металлическими предметами, которые могут повредить контакты. Поэтому нужно это делать крайне деликатно. Но в целом лично я против спирта ничего не имею. Наверняка мнения разнятся, и кто-то скажет, что со спиртом нужно быть аккуратнее. Но в любом случае нужно не заливать устройство, а слегка смочить», — посоветовал Николаев.