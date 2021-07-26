Эксперт посоветовал россиянам отключать интернет на смартфоне для экономии трафика и увеличения продуктивности

Как передаёт агентство «Прайм» со ссылкой на Генерального директора АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина, и ресурсы батареи, и трафик расходуются, даже если телефон находится в фоновом режиме. Причём устройство будет соединяться с сетью или сервером, пока не получит результат — сообщение от соцсети, рассылки или игры, чтобы вернуть пользователя к активной работе.

Такая навязчивость гаджетов поначалу незаметна, но постепенно от неё накапливается усталость и рассеянность внимания, которые вызывает обилие информации и объём времени, затраченного на использование смартфона.