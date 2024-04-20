Эксперт посоветовал заряжать смартфон в режиме полёта для ускорения зарядки

По словам эксперта, включённый авиарежим деактивирует потребление энергии функциями Wi-Fi, Bluetooth, мобильной сетью и другими. Поэтому смартфон заряжается быстрее.

А чтобы сохранить заряд батареи как можно дольше, следует отключить на устройстве геолокацию.

«Во время зарядки можно включить на гаджете режим "в самолёте". Благодаря этому смартфон быстрее зарядится, поскольку он не будет отвлекаться на текущее потребление», — посоветовал Денис Кусков.