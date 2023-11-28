Эксперт предупредил, что в зарядке батареи смартфона до 100% нет ничего хорошего

Руснак подчеркнул, что одинаково вредны для батареи разрядка до 0% и зарядка до 100%. Чтобы батарея прослужила как можно дольше, нужно не допускать полной зарядки и восполнять энергию при 10-20%. Но заряжать до 100% тоже нельзя — это быстро приведёт к деградации аккумулятора. Поэтому заряжать нужно до 80-90%.

Также эксперт рассказал, что отключение Wi-Fi, Bluetooth, GPS не особо влияет на разрядку, если эти функции не используются активно или в фоновом режиме.

Он назвал мифом вред для батареи от использования быстрой зарядки. Но предупредил о необходимости использования только комплектных или сертифицированных и протестированных адаптеров. По словам специалиста, неоригинальные зарядные устройства могут спровоцировать быстрый износ батареи или даже короткое замыкание.

«Если батарея на телефоне начала разряжаться слишком сильно, необходимо проверить, не используется ли какое-то приложение в фоновом режиме. Также можно снизить яркость экрана или выбрать специальный режим в настройках дисплея», — объяснил эксперт.