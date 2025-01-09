Эксперт предупредил, что заряжать мокрый смартфон категорически нельзя

По словам Юрасова, намокший смартфон можно спасти, но существуют несколько вероятных сценариев действий пользователя, зависящих от степени намокания устройства. Если смартфон промок незначительно, контакт с влагой был кратковременным, тогда достаточно очистить устройство от снега и капель воды и зафиксировать вертикально зарядным разъёмом вниз, до полного высыхания. Но если смартфон упал в воду или долго лежал в снегу, стоит разобрать устройство для хорошего высыхания.

Но это требует соответствующих навыков, потому что может потребоваться разобрать телефон и отсоединить аккумулятор, а также кабель питания от материнской платы и затем разобрать устройство для более тщательной просушки. Юрасов посоветовал для ускорения процесса высыхания использовать воздушный компрессор либо баллон со сжатым воздухом, — важно хорошо продуть труднодоступные места.

Для профилактики коррозии можно использовать спиртосодержащие растворы. После полной просушки смартфона и его сборки следует попытаться включить гаджет.

Но всё же лучше доверить эту работу специалистам, поскольку нет гарантии, что пользователь сможет всё сделать правильно.