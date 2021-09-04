Эксперт раскрыл признаки слежки через смартфон

А также дал совет, как убедиться в этом наверняка

В современном мире сложно быть уверенным в том, что злоумышленники не проникли в ваш смартфон. О том, как распознать слежку через телефон, рассказал российский эксперт — директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.