Эксперт раскрыл признаки слежки через смартфон

Эксперт раскрыл признаки слежки через смартфонА также дал совет, как убедиться в этом наверняка
По его словам, в первую очередь стоит обратить внимание на разряд аккумулятора аппарата. Если это происходит внезапно либо телефон самостоятельно перезагружается в момент, когда им не пользуются — есть повод полагать, что за вами следят через устройство.
Если вы заметили, что перед отключением телефон длительное время не отключается, то вполне вероятно, что он ищет какой-то источник, которому можно передать информацию. И это тоже может служить основанием для проверки вашего смартфона на наличие вредоносного ПО.
Проверить девайс на наличие вредоносного софта можно зайдя в список установленных программ, сообщает Прайм. Помимо того, что на телефоне не должно быть приложений, которые не устанавливал пользователь, стоит убедиться, какие из них имеют доступ к основным функциям смартфона.