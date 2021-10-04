Эксперт раскрыл способы уменьшить количество рекламных звонков на смартфон

Специалист отметил, что игнорирование звонков мошенников не является эффективным способом уменьшить их количество. По словам Мазохина, в данном случае лучше принять звонок и сообщить собеседнику о том, что он узнал номер телефона незаконным способом.

“Единственный гарантированный способ, чтобы товарищи, которые звонят вам, перестали одолевать вас, – это сказать им, что вы не давали согласие на обработку персональных данных. По моему опыту, после этого сразу кладется трубка, даже без "до свидания", "спасибо" и так далее. Это работает”, – поделился эксперт.