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Эксперт раскрыл способы уменьшить количество рекламных звонков на смартфон

Лучше не игнорировать такие звонки
Радио Sputnik взяло интервью у эксперта в области информационной безопасности Георгия Мазохина, в рамках которого он поделился способами уменьшить количество рекламных звонков на смартфон.
Эксперт раскрыл способы уменьшить количество рекламных звонков на смартфон

Специалист отметил, что игнорирование звонков мошенников не является эффективным способом уменьшить их количество. По словам Мазохина, в данном случае лучше принять звонок и сообщить собеседнику о том, что он узнал номер телефона незаконным способом.

Единственный гарантированный способ, чтобы товарищи, которые звонят вам, перестали одолевать вас, – это сказать им, что вы не давали согласие на обработку персональных данных. По моему опыту, после этого сразу кладется трубка, даже без "до свидания", "спасибо" и так далее. Это работает”, – поделился эксперт.