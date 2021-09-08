Эксперт рассказал, чего стоит ждать от новенького iPhone 13

Как это часто бывает, накануне осеннего мероприятия купертиновцев, эксперты начинают рассказывать, чего нам стоит ждать от грядущего флагмана компании. Исключением не стали и наши коллеги с Android Authority.

По их словам, iPhone 13 Pro и 13 Pro Max получат дисплей с частотой обновления 120 Гц и поддержкой технологии Alway-on display. Об этом говорят многочисленные утечки и «предсказания» аналитика Минг-Чи Куо.

Также новые iPhone 13 должны будут получить уменьшенную «чёлку» под Face ID, но при этом Apple всеми силами постарается сохранить порт Lightning. Последнее будет сделать всё сложнее, учитывая, что недавно стало известно о желании европейских властей вынудить IT-гиганта перейти на стандарт USB-C.

Из менее заметных нововведений iPhone 13 перечисляются новый чип Apple A15, улучшенные камеры и спутниковая связь для экстренных вызовов.

Насколько ожидания совпадут с реальностью, станет известно уже в следующий вторник.