Эксперт рассказал, чем недорогой Google Pixel 9a будет лучше флагманского Pixel 9 Pro XL

Он считает, что грядущая новинка, несмотря на более доступную цену, может оказаться более практичным и надежным выбором по сравнению с флагманским Pixel 9 Pro XL.

Одним из ключевых преимуществ нового устройства станет отказ от характерной для серии камеры с выступающей планкой, которая, как оказалось, уязвима к внешним воздействиям.

Недавний случай, когда камера Pixel 9 Pro XL начала отходить из-за воздействия пара, вызвал сомнения в ее долговечности.

Pixel 9a будет оснащен более интегрированным дизайном с камерой, встроенной в корпус, что улучшит его защиту от случайных ударов и влаги.

Кроме того, смартфон получит мощный чип Tensor G4 и AI-функции, характерные для старших моделей, но без излишеств, которые могут создать проблемы.