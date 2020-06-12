Телефоны
Сегодня 12:23
Эксперт рассказал, что может вызывать внезапное отключение смартфона
Таким образом он может защищаться от поломки
Агентство “Прайм” опубликовало новый материал, в рамках которого менеджер по телекоммуникациям агентства "Фавитон" Роман Попов рассказал, что может вызывать внезапное отключение смартфона.
Так, по словам эксперта, выключению смартфона могут способствовать проблемы прошивки или же определенной программы. Кроме того, устройство может выключаться в качестве защиты от поломки. Также эксперт рассказал, как можно повлиять на вышеназванное поведение аппарата. В случае, если проблемы связаны с прошивкой или определенной программой, необходимо удалить последние загруженные приложения или же сбросить смартфон до стандартных настроек.
Согласно опубликованным данным, если смартфон выключается прямо во время телефонных разговоров - имеет смысл обратиться в сервисный центр, поскольку причины могут быть разные.