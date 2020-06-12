Эксперт рассказал, что может вызывать внезапное отключение смартфона

Так, по словам эксперта, выключению смартфона могут способствовать проблемы прошивки или же определенной программы. Кроме того, устройство может выключаться в качестве защиты от поломки. Также эксперт рассказал, как можно повлиять на вышеназванное поведение аппарата. В случае, если проблемы связаны с прошивкой или определенной программой, необходимо удалить последние загруженные приложения или же сбросить смартфон до стандартных настроек.

Согласно опубликованным данным, если смартфон выключается прямо во время телефонных разговоров - имеет смысл обратиться в сервисный центр, поскольку причины могут быть разные.