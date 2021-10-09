Эксперт рассказал, как правильно утилизировать смартфон для переработки

Прежде всего стоит помнить, что никакую электронику, в том числе смартфоны нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами. К тому же это запрещено законом. Если устройство перестало работать, можно самостоятельно утилизировать его в специальные боксы для подобных отходов. Но, поскольку найти такие контейнеры не всегда получается, можно воспользоваться программами от компаний, торгующих электроникой, или отнести в сервис, где устройство разбирают на детали.

«Если гаджет перестал работать правильно или так, как вы хотите, или вообще никак не работает, вместо мусорного ведра, думаю, правильно было бы рассмотреть альтернативные варианты, например, воспользоваться акцией торговых сетей "скидка на новую технику при сдаче старой" или многочисленными "программами trade-in", — отметил начальник отдела анализа абонентского оборудования и поддержки развития сети «Билайн» Алексей Верещагин.

По словам специалиста, сломанное или по другим причинам ненужное устройство, его детали, в том числе литий-ионные батареи, которые считаются отходами повышенной опасности, важно сдать по назначению. Тогда вещества, в них содержащиеся, не попадут в окружающую среду.

Кроме этого, во многих торговых сетях можно получить скидку на покупку нового устройства при сдаче старого или неработающего.