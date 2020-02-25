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Эксперт рассказал, как защитить смартфон от взлома

А также сообщил о самых частых путях его заражения вирусами
Журналисты издания “Известия” пообщались с заместителем руководителя Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергеем Никитиным на тему кибербезопасности. В ходе разговора эксперт рассказал, как защитить смартфон от взлома.

Сообщается, что чаще всего заражение смартфона, а вследствие и его взлом, происходит через приложения, которые пользователь устанавливает через браузер. ”Поисковик первым делом выдает не официальный сайт, а контекстную рекламу. Часто ее выкупают мошенники, и, переходя по ссылке с телефона, вы скачиваете вредоносный файл APK”, — поделился эксперт. Также опасность несут в себе приложения, требующие доступ к экрану смартфона. Так, мошенники могут попросить пользователя установить определенную программу, благодаря которой у них появится возможность взломать устройство, осуществив при этом ряд финансовых манипуляций от имени пользователя.

Для того, чтобы избежать взлома, эксперт порекомендовал ответственно относиться к выбору антивируса, устанавливая, по возможности, лишь программы известных компаний. Кроме того, Никитин отметил, что необходимо насторожиться, если при установке приложения оно начинает запрашивать доступ к настройкам администрирования. Также эксперт рассказал, что для того, чтобы не стать жертвой злоумышленников нужно при выборе смартфона проверить патчи безопасности.