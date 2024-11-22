Эксперт рассказал, какие батареи в смартфонах не теряют емкость на морозе

Эксперт рассказал, какие батареи в смартфонах не теряют емкость на морозеКремний-углеродные батареи в 2,5 раза эффективнее
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Чтобы решить эту проблему, производители смартфонов начали использовать кремний-углеродные аккумуляторы. Эти новые батареи не только более стабильны в условиях холода, но и сохраняют в 2−2,5 раза большую емкость по сравнению с литий-ионными, что позволяет смартфонам работать дольше при минусовых температурах.
Кроме того, кремний-углеродные аккумуляторы имеют ряд других преимуществ. Они позволяют увеличить емкость батареи при сохранении прежних размеров устройства и быстрее заряжаются.
Вместо попытки обуздать минусы литий-ионных аккумуляторов производители смартфонов начали переходить на кремний-углеродные аккумуляторы. Благодаря более высокой удельной емкости кремния такие аккумуляторы, во-первых, позволяют вместить более высокую емкость в прежние габариты. Эти аккумуляторы также меньше нагреваются в процессе зарядки — поэтому скорость зарядки смартфонов продолжает расти и уже обошла по количеству ватт зарядки многих ноутбуков.
Однако кремний-углеродные аккумуляторы пока встречаются только в дорогих китайских флагманах стоимостью от 50 тыс. рублей. Эти устройства способны сохранять быструю зарядку даже при наличии водозащиты.
Именно благодаря новому типу аккумуляторов китайские флагманские смартфоны резко увеличили объемы батареи и сохранили сверхбыструю зарядку даже в моделях с водозащитой — в старых Li-Ion мощная зарядка требовала хорошей вентиляции корпуса, чтобы аккумулятор не «рванул», поэтому долгое время китайские флагманские смартфоны не оснащались водозащитой IP67 или IP68.
По словам Харитонова, литий-ионные аккумуляторы не имеют эффекта памяти, что позволяет заряжать их по мере необходимости без ущерба для ресурса. Однако важно помнить, что холод может серьезно повлиять на их работу.