Эксперт рассказал, какие батареи в смартфонах не теряют емкость на морозе

Чтобы решить эту проблему, производители смартфонов начали использовать кремний-углеродные аккумуляторы. Эти новые батареи не только более стабильны в условиях холода, но и сохраняют в 2−2,5 раза большую емкость по сравнению с литий-ионными, что позволяет смартфонам работать дольше при минусовых температурах.

Кроме того, кремний-углеродные аккумуляторы имеют ряд других преимуществ. Они позволяют увеличить емкость батареи при сохранении прежних размеров устройства и быстрее заряжаются.