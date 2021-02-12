Эксперт рассказал, какие приложения стоит удалить со смартфона

Так, в первую очередь, по мнению эксперта, стоит удалить программы, предназначенные для определения номера. Дело в том, что из-за них имя владельца и его номер могут оказаться в открытом доступе. Также удалить можно и приложения для экономии заряда батареи.

”Обычно они выглядят круто, показывая уровень заряда и предлагая нажать на волшебную кнопку. Но никакого эффекта это не даст — в лучшем случае из памяти будут выгружены самые тяжелые программы, которые вскоре загрузятся снова, потратив еще больше ресурсов системы”, — сообщил эксперт.

Благовещенский также порекомендовал удалить программы для очистки памяти, фонарик, поскольку он уже встроен в смартфон, а также сканеры QR-кодов и документов, так как эта функциональность уже есть в приложении камеры и Google Диске.