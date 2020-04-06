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Эксперт рассказал, какие смартфоны могут подешеветь в ближайшее время
Речь о 4G-устройствах
Партнер департамента промышленных инвестиций Xiaomi Пан Цзютан, рассказал, какие смартфоны могут подешеветь в ближайшее время. Так, по его словам, на сегодняшний день многие китайские производители мобильных устройств планируют снизить стоимость своих 4G-смартфонов.
Напомним, что в связи с низкой востребованностью, обусловленной коронавирусной инфекцией, крупнейшая компания Apple приняла решение снизить стоимость фирменных смартфонов. К примеру стоимость флагманского iPhone 11 Pro Max упала на 225 долларов. Пан Цзютан отметил, что совокупность пандемии и снижения стоимости смартфонов Apple повлияет на рынок китайских смартфонов. Так, по его словам, китайские 4G-смартфоны могут подешеветь в ближайшее время.
Эксперт отметил, что данная тенденция приведет к росту популярности смартфонов, поддерживающих сети пятого поколения. Кроме того, известно, что китайское возведение 5G может ускориться именно в этом году.