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Эксперт рассказал, когда Apple выпустит дешевый iPhone SE
Судя по всему, ожидать анонс в этом году не стоит
Аналитик JP Morgan Уильям Янг рассказал, когда от Apple стоит ждать анонса дешевого смартфона серии iPhone SE. По его словам, на выход устройства в этом году рассчитывать не стоит.
Эксперт отметил, что на данный момент Apple уже начала выстраивать цепочки поставок для производства iPhone SE нового поколения. Причем компания намерена выпустить еще более финансово выгодный смартфон. В то же время, по его словам, в этом году американский производитель не станет выпускать недорогую новинку, а сделает это лишь в 2022 году.
Аналитик также считает, что ввиду востребованности iPhone 11 компания может решиться на создание еще одного недорогого смартфона с подобным дизайном. Напомним, что по данным источников, iPhone SE 3 могут оснастить 6,1-дюймовым IPS-экраном, процессором A14 Bionic или старше и сканером отпечатков пальцев.