Эксперт рассказал, когда смартфоном пользоваться опасно

По словам Косарева, необходимо выключать смартфона во время пребывания на автозаправках, а также в местах, в которых установлены предупреждающие знаки. Также отключать мобильное устройство следует в медицинских клиниках, в которых они могут негативно повлиять на медицинское оборудование. Отключить смартфон имеет смысл и при нахождении вблизи емкостей с топливом или химическими веществами.

”Теоретически телефон может стать причиной взрыва или пожара в непосредственной близости от объектов хранения топлива или химических веществ, а также в местах выполнения взрывных работ”, — предупредил Косарев.