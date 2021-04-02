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Эксперт рассказал, когда смартфоном пользоваться опасно
В определенных местах
Издание “Прайм” взяло интервью у директора факультета информационных технологий университета “Синергия” Станислава Косарева, в рамках которого эксперт рассказал, когда смартфоном пользоваться опасно.
По словам Косарева, необходимо выключать смартфона во время пребывания на автозаправках, а также в местах, в которых установлены предупреждающие знаки. Также отключать мобильное устройство следует в медицинских клиниках, в которых они могут негативно повлиять на медицинское оборудование. Отключить смартфон имеет смысл и при нахождении вблизи емкостей с топливом или химическими веществами.
”Теоретически телефон может стать причиной взрыва или пожара в непосредственной близости от объектов хранения топлива или химических веществ, а также в местах выполнения взрывных работ”, — предупредил Косарев.