Эксперт рассказал о главных гаджетах лета 2026 года

Сайкин назвал главным достоинством Watch Fit 5 Pro их незаметность на руке: часы не мешали спать и не давили даже при непрерывной носке в течение пяти-семи дней. По его словам, индустрия десятилетиями гналась за расширенным списком функций, но решающим фактором для пользователя оказался именно вес устройства.

Наушники «Яндекс Дропс» эксперт оценил менее лестно: за ту же цену китайские производители предлагают многодрайверные модели, здесь же покупатель получает один посредственный излучатель. Отдельно он раскритиковал глянцевый пластик корпуса, который «собирает царапины на себе за двоих», отметив, что Huawei и Samsung уже перешли на матовые текстурированные поверхности .

По поводу Xiaomi 17T главред Ferra.ru обратил внимание на размытие смысла «облегченной» линейки: разница в цене между Т-версией и полноценным флагманом сократилась настолько, что покупателю фактически предлагают заменить чип Qualcomm на MediaTek и упростить фронтальную камеру ради увеличенного экрана.