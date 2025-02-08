Эксперт рассказал о вирусе для iPhone, замаскированном под легитимные приложения

По словам Аржакова, вирус опасен простотой установки и последствиями: вредонос ищет на устройстве личную информацию и пароли, сканирует текст на изображениях, а затем собранные данные передаёт на мошеннический сервер. Таким образом мошенники получают доступ к конфиденциальной информации и банковским счетам. Согласно статистике, приведённой экспертом, от этого трояна пострадало уже 242 тысячи человек.

Эксперт отметил, что для безопасности следует всегда перепроверять устанавливаемые даже на iPhone приложения, необходимо убедиться, что апп скачивается из подлинного источника — с официального сайта и т.д.

«Проверка источника приложений: Убедитесь, что приложение действительно присутствует в официальном магазине. Всегда обращайте внимание на отзывы и рейтинги. Регулярные обновления: Обновляйте операционную систему и все установленные приложения. Часто обновления содержат важные исправления безопасности», — посоветовал эксперт.