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Эксперт рассказал, сколько смартфонов будет в линейке iPhone 13
А также некоторые особенности устройств следующего поколения
В сети продолжают распространяться подробности о грядущей серии iPhone 13, которую Apple анонсирует лишь в следующем году. На этот раз эксперт по продуктам компании Apple Минг-Чи Куо рассказал, сколько смартфонов стоит ждать в следующей линейке.
Помимо прочего специалист также раскрыл некоторые особенности смартфонов iPhone 13. Так, по мнению эксперта, Apple усовершенствует в них систему обработки изображений.
Что касается модельного ряда, то по данным источника, компания сохранит стратегию, которую выбрала в этом году. То есть будет выпущен iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Причем отмечается, что и габариты будут идентичны смартфонам серии iPhone 12. Во внешности кардинальных изменений не предвидится.
Эксперт также сообщил, что iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max оснастят сверхширокоугольными объективами, которые будут включать в себя шесть пластиковых линз с диафрагмой F/1,8 и автофокусировкой.