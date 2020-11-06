Эксперт рассказал, сколько смартфонов будет в линейке iPhone 13

Помимо прочего специалист также раскрыл некоторые особенности смартфонов iPhone 13. Так, по мнению эксперта, Apple усовершенствует в них систему обработки изображений.

Что касается модельного ряда, то по данным источника, компания сохранит стратегию, которую выбрала в этом году. То есть будет выпущен iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Причем отмечается, что и габариты будут идентичны смартфонам серии iPhone 12. Во внешности кардинальных изменений не предвидится.

Эксперт также сообщил, что iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max оснастят сверхширокоугольными объективами, которые будут включать в себя шесть пластиковых линз с диафрагмой F/1,8 и автофокусировкой.