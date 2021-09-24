Эксперт рассказал, станет ли iPhone 13 популярным в России

В первую очередь Евгений отметил, что сложно давать какие-либо точные прогнозы. И всё же iPhone 13 окажутся не менее востребованными по сравнению с предшественниками. И повлиять на спрос могут только перебои в поставках комплектующих. Как отмечается, у айфонов есть важное преимущество: во всех моделях происходит постоянный прирост производительности камер. Даже в младших моделях уровень съёмки оказывается не хуже, чем во флагманских устройствах на Android.

Важным шагом со стороны Apple стало то, что старшие модели iPhone 13 отличаются друг от друга только некоторыми внешними характеристиками. Нет той зависимости, когда, по мнению Евгения, старшая модель мало чем отличается от младшей, при этом стоит дороже, но не может конкурировать со старшими версиями в других комплектациях, как было с iPhone 12 Pro. «Но теперь iPhone 13 Pro и 13 Pro Max отличаются только размером дисплея и объёмом аккумулятора, чтобы этот дисплей "прокормить". Найдётся немало ценителей смартфонов Apple, которые выберут iPhone 13 Pro потому, что это тот самый полноценный флагман без переплаты и с умеренными габаритами. Таких предложений в стане Android, кстати, давно не осталось – там в смартфоны без суффиксов "Pro", "Max" или "Ultra" уже давно ставят намного менее качественные камеры, чем в старшие модели», – отметил эксперт.

Также он коснулся и стагнации в новых устройствах от Samsung, ставшего заложником своей же гонки за «крутостью» камер. По словам Евгения, качество камер и дисплея улучшается за счёт программных доработок, а не комплектующих. Поэтому «если слухи подтвердятся и Galaxy S22 Ultra в начале 2022 года выйдет с прежним 108 Мп модулем, часть фанатов флагманских смартфонов переметнутся в "противоборствующий лагерь"», – подчеркнул главный редактор Ferra.ru