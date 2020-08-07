Эксперт рассказала, как можно спасти "утонувший" смартфон

По словам специалиста, многие владельцы современных телефонов могут не переживать в том случае, если их устройство упало в воду — как минимум почти все дорогие девайсы уже защищены от попадания влаги и пыли. Но даже несмотря на это, стоит какое-то время не пользоваться гаджетом и включить его через день.

В случае же, если смартфон не водостойкий и не показывает признаков жизни после падения в воду, ни в коем случае не стоит его включать. Эксперт советует обратиться в специализированную мастерскую, где квалифицированные работники разберут, проверят и просушат телефон за относительно невысокую цену. Тем самым пользователь убережет себя от замены дорогостоящих деталей, вроде системной платы или даже отдельных частей смартфона.