Эксперт спрогнозировал исчезновение российских смартфонов с рынка

Так, согласно итогам первого квартала текущего года, доля российских смартфонов, произведенных в Китае, упала с 16%, которые были зафиксированы в прошлом году, до 4%. Кроме того, покупатели все чаще отдают предпочтение китайским производителям, доля которых, к слову, выросла с 42% до 54%.

”Очевидно, что в текущих рыночных условиях эти бренды смартфонов не выживут”,— спрогнозировал руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков. Эксперт также предположил, что в недалеком будущем, китайские гиганты, вроде Xiaomi, Huawei, Oppo и Vivo, будут конкурировать с южнокорейской компанией Samsung и американским производителем техники Apple. Что до российских брендов, то им, по мнению специалиста, достанется лишь сегмент кнопочных телефонов до 2 тыс рублей. Отмечается, что именно доля подобных устройств в текущем году выросла до 73%.