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Эксперт сравнили фотовозможности текущего и будущего флагмана Samsung
Речь о Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy S20
Главе популярного сообщества мобильных разработчиков XDA Developers Максу Вайнбаху удалось ухватить на пользование грядущий флагман Samsung Galaxy S20, что позволило ему опубликовать первые снимки на его камеру. Кроме того, эксперт также сравнил фотовозможности текущего и ожидаемого флагмана.
Так, на своей официальной странице Вайнбах опубликовал целый ряд изображений, которые были сфотографированы на Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy S20 в одинаковых условий, что позволило понять, на сколько компания усовершенствовала флагманскую камеру.
Если в условиях хорошей освещенности разница не особо очевидна, то на фотографиях, сделанных в ночное время - она бросается в глаза. Можно увидеть, что изображения с камеры S20 отличаются большей детализированностью.
Напомним, что презентация Samsung Galaxy S20 запланирована на 11 февраля.