Эксперт: USB-порты в общественных местах грозят взломом устройства

Речь идёт о USB-портах, размещённых рядом с розетками в общественных местах; обычно такие порты используют для подзарядки телефона. По словам эксперта, высок риск того, что «мошенники установят вам вредоносные программы». Это грозит потерей личных данных.

«Когда пользователь подключает к ним свой смартфон, возникает риск, что мошенники установят вам вредоносные программы. Таким образом с гаджета воруют личные данные пользователя. Кроме того, злоумышленники могут подсоединиться к вашему устройству, чтобы "угнать" данные истории браузера, включая пароли. При этом стоит внимательно отнестись, если зарядочный блок запрашивает сопряжения с вашим гаджетом. Это настораживает», — предупредил эксперт.