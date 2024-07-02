Эксперт: заряжать смартфон под солнцем опасно из-за возможного вздутия батареи

Опубликовано 02 июля 2024, 18:11
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Эксперт: заряжать смартфон под солнцем опасно из-за возможного вздутия батареиИ даже пожара
Заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков рассказал, что смартфон нельзя заряжать под прямыми солнечными лучами и хранить в местах без вентиляции, таких как сумки, чемоданы и т.п.
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По словам эксперта, когда на улице жара и в помещении высокая температура, смартфон не охлаждается. Ещё больше устройство, а значит и аккумулятор, нагреваются во время зарядки, в ходе использования требовательных к «железу» игр и приложений.
И если оставить смартфон заряжаться под солнцем, может произойти вздутие батареи и даже возгорание устройства. В лучшем случае батарея просто перестанет работать. И хорошо, если телефон оснащён функцией защиты от перегрева, в противном случае может произойти беда.