Эксперт: заряжать смартфон под солнцем опасно из-за возможного вздутия батареи

По словам эксперта, когда на улице жара и в помещении высокая температура, смартфон не охлаждается. Ещё больше устройство, а значит и аккумулятор, нагреваются во время зарядки, в ходе использования требовательных к «железу» игр и приложений.

И если оставить смартфон заряжаться под солнцем, может произойти вздутие батареи и даже возгорание устройства. В лучшем случае батарея просто перестанет работать. И хорошо, если телефон оснащён функцией защиты от перегрева, в противном случае может произойти беда.