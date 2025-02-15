Эксперты DxOMark назвали Galaxy S25 Ultra смартфоном с лучшим экраном на рынке

Так, новый флагман от Samsung набрал 160 баллов. В расчёт вошли показатели качества отображения видео, «отличная» видимость на солнце и плавный отклик сенсорного экрана. Недостатком эксперты назвали «неидеальную» регулировку яркости экрана при низкой освещённости.

Для сравнения, ранее смартфоны Google Pixel 9 Pro XL и 9 Pro при тестировании дисплея в DxOMark получили по 158 баллов. А Galaxy S24 Ultra — 155 баллов. При этом младшие модели серии Galaxy S25 также показали хорошие результаты, получив по 157 баллов.

Как отмечено на сайте DxOMark, Samsung Galaxy S25 Ultra отличается антибликовым покрытием и высокой яркостью. В тестах устройство показало яркость 2600 нит, но в условиях недостаточной освещённости дисплей оказался слишком ярким. В Galaxy S25 Ultra по сравнению с предшественником улучшена цветопередача. Однако из-за недостаточно оптимизированного управления синим светом и повышенной яркости при активации ночного режима модель «не рекомендуется для комфортного чтения в темноте».