Эксперты DxOMark назвали складной смартфон с лучшей камерой

Однако в общем рейтинге устройство заняло лишь 45-е место, наравне с такими моделями, как iPhone 14, Google Pixel 7a и Samsung Galaxy S23.

Эксперты отметили множество достоинств камеры Galaxy Z Fold6. Среди них — отличная экспозиция, широкий динамический диапазон, высокая детализация и низкий уровень шума при дневной съемке.

Камера также получила похвалу за достойные снимки с эффектом боке, точность экспозиции, высокую детализацию и эффективную стабилизацию видео.

Однако были выявлены и недостатки. При слабом освещении заметно увеличение уровня шума, автофокусировка работает не идеально, а также наблюдаются искажения баланса белого и неточности в цветопередаче.

Широкоугольная камера оказалась слабее ожидаемого, а при съемке видео в условиях недостаточного освещения появляются артефакты.

Несмотря на эти минусы, Samsung Galaxy Z Fold 6 стал лидером среди складных смартфонов по качеству камеры, что подчеркивает прогресс компании в области мобильной фотографии.