Эксперты GSMArena изучили автономность «народных» смартфонов Xiaomi Redmi Note 14 4G и Note 14 5G

Модель с 4G получила аккумулятор на 5500 мАч, что позволило ей продержаться 12 часов 28 минут в режиме стандартного использования (звонки, интернет, видео, игры).

Вариант с 5G оснащен батареей на 5110 мАч и показал заметно более скромный результат — 11 часов 36 минут.

Для сравнения, Redmi Note 13 4G отстал от новинки примерно на полчаса, а Poco X7 и Motorola Edge 50 остались еще дальше — 11:07 и 9:56 соответственно. Samsung Galaxy A35 с 5000 мАч продержался 12:26, на 2 минуты меньше, чем 4G-версия.

Напомним, что обе модели Redmi поддерживают быструю зарядку: 4G — 33 Вт (полная зарядка за 1 час 18 минут), 5G — 45 Вт (заряжается за 1 час 2 минуты).