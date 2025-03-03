Эксперты GSMArena назвали Xiaomi 15 Ultra «одним из лучших камерофонов» по результатам тестов

Смартфон оснащен 1-дюймовым сенсором Sony LYT-900 (50 Мп), 200-мегапиксельным перископом Samsung HP9 (4.3x зум), 50-мегапиксельным телеобъективом Sony IMX858 (3x зум) и 50-мегапиксельным ультрашириком.

Аппарат записывает 8K30 и 4K120 видео, а качество снимков эксперты назвали одним из лучших на рынке.

Производительность обеспечивает Snapdragon 8 Elite, но при нагрузке наблюдается умеренный троттлинг. 6.73" AMOLED-дисплей (1440p, 120 Гц) признали отличным, также отметили громкие динамики и долгую автономность.

Из недостатков — защита IP68 вместо IP69 и обычная фронтальная камера (32 Мп). Однако в целом Xiaomi 15 Ultra признали одним из лучших камерофонов.