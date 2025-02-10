Эксперты GSMArena сравнили Galaxy S25 Ultra с Galaxy S24 Ultra

Новая модель стала немного длиннее, но уже, тоньше и легче предшественника. Диагональ дисплея увеличилась с 6.8 до 6.9 дюйма, при этом разрешение и частота обновления остались неизменными.

Galaxy S25 Ultra получил аккумулятор той же ёмкости — 5000 мАч, но работает на час дольше и заряжается быстрее.

При этом производительность возросла благодаря новому процессору Snapdragon 8 Elite на 3-нм техпроцессе, который в тестах AnTuTu набирает более 2.2 млн баллов против 1.82 млн у S24 Ultra.

К преимуществам новинки эксперты отнесли улучшенный корпус, новые функции на основе ИИ и поддержку беспроводной зарядки Qi 2.1.

Но есть и минусы — S Pen лишился Bluetooth, а качество снимков с ультраширокоугольной камеры ухудшилось.

По мнению GSMArena, менять Galaxy S24 Ultra на S25 Ultra смысла нет, но обновление с S23 Ultra или более ранних моделей оправдано.