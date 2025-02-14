Эксперты GSMArena столкнули «лоб в лоб» флагманские камерофоны Galaxy S25 Ultra и Pixel 9 Pro XL

Смартфоны оказались схожи по габаритам и весу, но различия все же есть.

Galaxy S25 Ultra получил чуть больший экран с более высоким разрешением и плотностью пикселей.

Он также заметно выигрывает по автономности — в тестах работал на два часа дольше, а благодаря 45-ваттной зарядке восполняет батарею на 20 минут быстрее, чем Pixel 9 Pro XL.

В производительности преимущество Samsung оказалось еще более существенным. Чип Snapdragon 8 Elite значительно мощнее Google Tensor G4. В бенчмарках разница достигает 2-2.5 раз.

В целом Galaxy S25 Ultra предлагает более премиальные материалы корпуса, тонкие рамки, продвинутую камеру и поддержку стилуса.

Pixel 9 Pro XL может похвастаться разве что качественными ультраширокими селфи, но в остальном флагман Samsung выглядит предпочтительнее.