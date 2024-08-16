Эксперты нашли дыру, которая коснулась почти каждого вышедшего на данный момент смартфона Google Pixel

Проблема связана с программой «Showcase.apk», разработанной компанией Smith Micro для Verizon, которая предоставляет возможность управлять устройством на системном уровне.

Эта программа, оставаясь невидимой для пользователей, обладает широкими привилегиями, включая удаленное выполнение кода и установку программного обеспечения.

Особую опасность представляет то, что программа может загружать конфигурационные файлы через незащищенное соединение, что делает возможным перехват и последующий контроль над устройством злоумышленником.

Несмотря на то, что проблема была раскрыта Google в мае, исправление пока не выпущено. Поисковый гигант утверждает, что Showcase больше не используется Verizon и будет удалена с Pixel-устройств в ближайшие недели, хотя признаков активной эксплуатации пока не обнаружено.