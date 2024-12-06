Эксперты назвали 5 лучших компактных смартфонов конца 2024 года

Возглавил рейтинг Asus Zenfone 10 — стильный Android-флагман с 5.9-дюймовым дисплеем, отличными камерами и производительным чипсетом.

Среди складных смартфонов лучшим назван Samsung Galaxy Z Flip 6. Устройство получило 3.4-дюймовый внешний экран и процессор Snapdragon 8 Gen 3, обеспечивающий высокую производительность.

Apple также не осталась в стороне. Для любителей iOS в список вошли iPhone 15 Pro с 6.1-дюймовым дисплеем и iPhone SE (2022), который привлекает компактными размерами и классическим дизайном с кнопкой Home.

Замыкает рейтинг Nubia Flip 5G — одна из самых доступных раскладушек с 1.4-дюймовым экраном и поддержкой 5G.

Каждый из этих смартфонов предлагает сочетание производительности и удобства, сохраняя компактный форм-фактор.