Эксперты назвали дату выхода новых iPhone 2019 года

Но для начала стоит обрисовать фон, вокруг которого произошло это событие. Все дело в том, что Япония недавно приняла пересмотренный закон О телекоммуникационном бизнесе, который вступит в силу 1 октября. Так, обновленный закон потребует от операторов разделить стоимость мобильной связи и стоимость смартфона. Это должно положить конец практике компаний, когда покупателям iPhone навязывали тарифы, по завышенным ценам при покупке смартфона.

И вот, когда президента SoftBank спросили, как его компания планирует реагировать на выход нового iPhone в сентябре, учитывая, что с 1 октября вступит в силу новый закон, он ответил:

”Честно говоря, мне интересно, как нам все успеть в течение 10 дней. Нет, я не должен этого говорить. Но в любом случае, я не знаю, когда выйдет новый iPhone”, — ответил Мияучи