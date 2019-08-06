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Эксперты назвали дату выхода новых iPhone 2019 года

И какого же сентября нам ждать iPhone с тройной камерой?
До выхода iPhone 11 осталось чуть больше месяца. Глава японского оператора SoftBank Кен Мияучи решил не томить народ и намекнуть на мероприятии для инвесторов, когда мы можем ожидать выхода нового смартфона от Apple.

Но для начала стоит обрисовать фон, вокруг которого произошло это событие. Все дело в том, что Япония недавно приняла пересмотренный закон О телекоммуникационном бизнесе, который вступит в силу 1 октября. Так, обновленный закон потребует от операторов разделить стоимость мобильной связи и стоимость смартфона. Это должно положить конец практике компаний, когда покупателям iPhone навязывали тарифы, по завышенным ценам при покупке смартфона.

И вот, когда президента SoftBank спросили, как его компания планирует реагировать на выход нового iPhone в сентябре, учитывая, что с 1 октября вступит в силу новый закон, он ответил:

”Честно говоря, мне интересно, как нам все успеть в течение 10 дней. Нет, я не должен этого говорить. Но в любом случае, я не знаю, когда выйдет новый iPhone”, — ответил Мияучи

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