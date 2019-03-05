Эксперты назвали дисплей Samsung Galaxy S10 лучшим среди всех, которые когда-либо были в смартфонах

Эксперты DisplayMate Technologies провели тестирование дисплея Samsung Galaxy S10 и присвоили ему звание «лучшего смартфонного экрана». В сентябре 2018 года этот титул получил iPhone XS Max, до этого он принадлежал Samsung Galaxy Note 9, а ещё раньше лидерство было за iPhone X.

По результатам тестов, смартфон получил награду DisplayMate Best Performing Smartphone Display Award и оценку A+, максимально достижимую.

Пиковая яркость экрана выросла на 17% по сравнению с предшественником и достигает 1215 нит. Точность цветопередачи дисплея составила 0,4 единицы едва заметных различий цвета (JNCD, Just Noticeable Color Differences). Для сравнения, у Galaxy S9 этот показатель составляет 0,7 JNCD, улучшение весьма существено.

Экран получил высокие оценки по всем категориям тестирования. Эксперты DisplayMate также отметили рекордные контрастность и насыщенность, качество фильтра синего света, поддержку HDR10+, энергоэффективность и минимальное снижение яркости под углом 30 градусов.

Отметим, что компания DisplayMate предоставляет ПО для калибровки дисплеев с 1991 года.