Эксперты назвали главную причину плохой скорости зарядки устройств

На зарядном порте телефона нет крышки, поэтому он подвержен воздействию пыли, грязи и мусора. И это происходит почти каждый раз, как вы кладете телефон в карман.

Поначалу это не будет проблемой, но эти крошечные частички пыли и мусора будут накапливаться в течение нескольких месяцев или лет использования телефона, уплотняясь каждый раз, когда вы подключаете кабель зарядки, пока не образуют прочный барьер, который не позволит зарядному устройству войти до конца.

Ну, а чтобы избавиться от этой грязи, достаточно выскоблить ее любым тонким предметом, будь то зубочистка, трубочка, иголка. Главное быть аккуратным, чтобы не повредить контакты уже самостоятельно. Лучше всего использовать кисточки, можно даже для рисования.