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Эксперты назвали излучение iPhone 11 Pro "опасным для здоровья человека"
При этом сама Apple никак не прокомментировала данную ситуацию
iPhone 11 Pro — крайне популярный смартфон, несмотря на его достаточно высокую стоимость. И казалось бы, раз уж Apple продает свой фирменный телефон за столь немалые деньги, компания должна была озаботиться вопросом обеспечения максимальной безопасности для здоровья своих пользователей при использовании новинки. Но, как удалось выяснить экспертам, все не так радужно, как хотелось бы.
Так, достаточно известная независимая лаборатория RF Exposure Lab провела собственные исследования iPhone 11 Pro, основываясь на нормах стандартов тестирования FCC. В результате им удалось получить показатель SAR (характеристика уровня вредности гаджета для организма человека) в размере 3,8 Вт/кг для 1 грамма тканей, что более чем вдвое выше порога, при котором подобное излучение считается безопасным для здоровья человека. На данный момент ни Apple, ни сама FCC никак не прокомментировали сложившуюся ситуацию.
Напомним, что iPhone 11 Pro — это самый последний на сегодняшний день флагманский смартфон Apple. Отличительной особенностью устройства является его тройная камера, способная снимать высококачественные фото- и видеоматериалы.