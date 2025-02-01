Телефоны
Опубликовано 01 февраля 2025, 18:54
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Эксперты назвали самый распространённый четырёхзначный пин-код — 1234

Такие комбинации легко взламываются
Обозреватели австралийского телеканала АВС провели расследование на основании данных из сервиса Have I Been Pwned, позволяющего пользователям узнать, происходила ли у них утечка информации. Были проанализированы 29 млн взломанных четырёхзначных паролей для входа в смартфоны и на сервисы, для платёжных карт и т.д.
Эксперты назвали самый распространённый четырёхзначный пин-код — 1234
© Freepik.com

Оказалось, что самым популярным и уязвимым пин-кодом является комбинация цифр 1234: такой пин выбрал каждый десятый пользователь по всему миру. На втором месте оказался пароль, состоящий из 1111, на третьем — 0000. В топ-10 вошли также комбинации 1212 и 4444.

Также отмечается, что весьма часто пользователи не задумываются над сложностью пин-кода и выбирают день рождения или какую-то важную для них дату, например, 1986 год, 2004 год — самые популярные. Нередко выбирают сочетание дня и месяца рождения. При этом реже всего пользователи в качестве пароля выбирают 2902, вероятно, потому, что 29 февраля бывает только раз в четыре года.

В целом самые популярные пин-коды выглядят так:

  1. 1234;

  2. 1111;

  3. 0000;

  4. 1342;

  5. 1212;

  6. 2222;

  7. 4444;

  8. 1122;

  9. 1986;

Источник:РБК
Автор:Андрей Кадуков
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