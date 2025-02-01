Эксперты назвали самый распространённый четырёхзначный пин-код — 1234

Опубликовано 01 февраля 2025, 18:541 мин.
Эксперты назвали самый распространённый четырёхзначный пин-код — 1234Такие комбинации легко взламываются
Обозреватели австралийского телеканала АВС провели расследование на основании данных из сервиса Have I Been Pwned, позволяющего пользователям узнать, происходила ли у них утечка информации. Были проанализированы 29 млн взломанных четырёхзначных паролей для входа в смартфоны и на сервисы, для платёжных карт и т.д.
Оказалось, что самым популярным и уязвимым пин-кодом является комбинация цифр 1234: такой пин выбрал каждый десятый пользователь по всему миру. На втором месте оказался пароль, состоящий из 1111, на третьем — 0000. В топ-10 вошли также комбинации 1212 и 4444.
Также отмечается, что весьма часто пользователи не задумываются над сложностью пин-кода и выбирают день рождения или какую-то важную для них дату, например, 1986 год, 2004 год — самые популярные. Нередко выбирают сочетание дня и месяца рождения. При этом реже всего пользователи в качестве пароля выбирают 2902, вероятно, потому, что 29 февраля бывает только раз в четыре года.
В целом самые популярные пин-коды выглядят так:
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1234;
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1111;
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0000;
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1342;
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1212;
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2222;
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4444;
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1122;
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1986;
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