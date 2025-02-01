Эксперты назвали самый распространённый четырёхзначный пин-код — 1234

Оказалось, что самым популярным и уязвимым пин-кодом является комбинация цифр 1234: такой пин выбрал каждый десятый пользователь по всему миру. На втором месте оказался пароль, состоящий из 1111, на третьем — 0000. В топ-10 вошли также комбинации 1212 и 4444.

Также отмечается, что весьма часто пользователи не задумываются над сложностью пин-кода и выбирают день рождения или какую-то важную для них дату, например, 1986 год, 2004 год — самые популярные. Нередко выбирают сочетание дня и месяца рождения. При этом реже всего пользователи в качестве пароля выбирают 2902, вероятно, потому, что 29 февраля бывает только раз в четыре года.

В целом самые популярные пин-коды выглядят так: