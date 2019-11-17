Эксперты назвали самый удачный смартфон 2019 года

Лидером рынка оказался Huawei Mate 30 Pro 5G, которому досталось звание лучшего 5G смартфона, в то время как серию Huawei Mate 30 сочли лучшей при поддержке 3G и 4G сетей. Более того Huawei Mate 30 Pro получил наивысший бал по сразу нескольким параметрам, среди которых качество видео, функционал редактирования, а также игровые способности смартфона.

По мнению China Mobile, линейка Mate 30 стала самой удачной, поскольку обладает процессором Huawei Kirin 990, усовершенствованной конфигурацией антенн для устойчивого соединения и увеличенной энергоэффективностью. Так, китайский оператор China Mobile признал, что на данный момент именно Huawei Mate 30 Pro является самым лучшим смартфоном 2019 года.