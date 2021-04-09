ferra.ru
Телефоны
Сегодня в 10:22

Эксперты назвали смартфон, который дешевеет медленнее всех

И модель, которая падает в цене быстрее всех
Специалисты SellCell назвали смартфон, который дешевеет медленнее всех. Также была определена модель, которая очень быстро дешевеет.

Выяснилось, что стоимость устройств Samsung Galaxy S21 активно снижается. Так, всего за 30 дней смартфоны этой линейки упали в цене на 44,8-57,1%. Для сравнения - в серии iPhone 12 этот показатель варьируется от 18 до 33,7%. Самым быстро дешевеющим смартфоном был назван Samsung Galaxy S21 5G в модификации на 256 ГБ внутренней памяти.

Что касается смартфона, который дешевеет медленнее всех, им оказался iPhone 12 Pro Max в модификации на 128 ГБ памяти. По данным экспертов, за первый месяц его стоимость снизилась всего на 3,6%, тогда как через пять месяцев этот показатель зафиксировался на отметке 18,1%. Отмечается, что довольно стремительно дешевеет и iPhone 12 Pro, стоимость которого за первый месяц упала на 6,7%, а в целом, за весь период с моменты выхода на рынок — на 8,2%.