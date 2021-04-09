Эксперты назвали смартфон, который дешевеет медленнее всех

Выяснилось, что стоимость устройств Samsung Galaxy S21 активно снижается. Так, всего за 30 дней смартфоны этой линейки упали в цене на 44,8-57,1%. Для сравнения - в серии iPhone 12 этот показатель варьируется от 18 до 33,7%. Самым быстро дешевеющим смартфоном был назван Samsung Galaxy S21 5G в модификации на 256 ГБ внутренней памяти.

Что касается смартфона, который дешевеет медленнее всех, им оказался iPhone 12 Pro Max в модификации на 128 ГБ памяти. По данным экспертов, за первый месяц его стоимость снизилась всего на 3,6%, тогда как через пять месяцев этот показатель зафиксировался на отметке 18,1%. Отмечается, что довольно стремительно дешевеет и iPhone 12 Pro, стоимость которого за первый месяц упала на 6,7%, а в целом, за весь период с моменты выхода на рынок — на 8,2%.