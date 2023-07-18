Эксперты назвали «статистически невозможным» уровень удовлетворённости iPhone среди пользователей

В течение семи лет компания Apple сообщала о высоких показателях удовлетворённости клиентов, достигающих 98-99%. Однако, специалисты считают, что такие результаты нереалистичны с точки зрения статистики.

Традиционные опросы не всегда дают правдивые данные, так как не все респонденты полностью понимают вопросы и могут давать противоречивые ответы.

Apple предпочитает ссылаться на результаты сторонней исследовательской фирмы 451 Research, которая опрашивает группу первых покупателей и технических энтузиастов. Очевидно, что эти пользователи активно ожидают новинок и проводят меньше времени с гаджетами, что может повлиять на уровень удовлетворённости.

Другие исследования, например, проведённые American Consumer Satisfaction Institute, показывают, что уровень данный среди моделей iPhone с поддержкой 5G составляет всего 81%, а у моделей с поддержкой 4G и того меньше — 78%.