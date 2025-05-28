Эксперты объяснили, почему продажи техники Apple падают по всему миру

Особое внимание привлекли жалобы пользователей, которым еще осенью прошлого года обещали новые возможности искусственного интеллекта, но теперь рекламные ролики с этими обещаниями были удалены.

Согласно экспертам, ключевым провалом стал именно ИИ-ассистент Apple Intelligence, представленный вместе с iOS 18 в сентябре 2024 года. Тогда компания продемонстрировала, как Siri будет не просто выполнять команды, но и понимать контекст, помогать в работе, шутить. Однако на практике большинство функций либо не работали, либо были очень ограниченными. Это вызвало волну негодования среди пользователей и судебные иски за ложную рекламу.

Еще один негативный фактор — вопросы с приватностью. Пользователи обнаружили, что Siri продолжала записывать фрагменты разговоров даже после отключения голосовой активации. Эти записи, как выяснилось, использовались для обучения систем ИИ без явного согласия владельцев устройств. Это вызвало новый виток критики и обращения в контролирующие органы.

Провал также постиг гарнитуру смешанной реальности Apple Vision Pro. Из-за ограниченного контента, неудобного дизайна и скудных возможностей спрос оказался низким, а производство остановили в конце 2024 года. Запасы устройства остались на складах.

В России особенно заметен спад спроса на iPhone 16e — четвертое поколение бюджетного iPhone SE. За первые три месяца продажи оказались на 43% хуже, чем у предыдущей модели. Пользователи стали отдавать предпочтение Samsung и другим брендам с более выгодным соотношением цены и качества. По оценкам экспертов, на один проданный iPhone приходится около десяти устройств конкурентов.

Главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов считает, что Apple утратила лидерство во многих сегментах, и единственным «технологическим вершиной» компании остаются ноутбуки. Он отметил, что системные проблемы коснулись именно популярных моделей iPhone.