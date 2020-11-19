Эксперты объявили смартфон с лучшим дисплеем в мире

Звание лучшего дисплея в мире досталось этой модели в результате тестов. Так, дисплей iPhone 12 Pro Max обновил порядка 11 рекордов качества, в числе которых такие категории, как «Высочайшая абсолютная точность цветопередачи», «Самый высокий коэффициент контрастности» и «Наивысшее видимое разрешение экрана».

Также дисплей iPhone 12 Pro Max удостоился самой высокой оценки A+ и звания лучшего экрана для смартфонов в мире. Специалисты напомнили, что устройство оснащено современным гибким OLED-дисплеем с высоким разрешением 2,8K. Интересно, что и в прошлом году смартфон компании Apple был признан оборудованным лучшим дисплеем.