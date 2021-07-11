Эксперты оценили аудиосистему первого смартфона Qualcomm Snapdragon

Итак, выяснилось, что первый смартфон Qualcomm Snapdragon хорошо себя показал в тестах, определяющих качество аудиосистемы. В частности, устройству удалось набрать порядка 77 баллов, благодаря чему он занял четвертое место. Впереди оказались Xiaomi Black Shark 4 Pro, Xiaomi Mi 10S и Asus ROG Phone 5.

В то же время, по качеству воспроизведения звука смартфону присвоили 75 баллов, тогда как за запись звука он получил 81 балл, что является лучшим показателем в списке DxOMark.

Эксперты обратили внимание на качественную работу микрофонов в разных условиях, в том числе и в шумной обстановке.